Shadow Warrior 3 indirerek, Windows PC’nizde en iyi FPS oyunlarından birini oynamanın keyfini sürebilirsiniz. Flying Wild Hog tarafından geliştirilen, Devolver Digital tarafından yayınlanan popüler serinin son oyunu Shadow Warrior 3 adıyla Steam’de karşımıza çıkıyor. Shadow Warrior 3, hızlı tempolu silahlı oynanış, jilet gibi keskin büyük dövüşler ve muhteşem serbest koşu hareket sistemiyle birinci şahıs nişancı serisini bir sonraki seviyeye taşıyor.

Shadow Warrior 3 hikayesi ise şöyle: “Lo Wang ve ezeli düşmanı iken yardımcısı olan eski işvereni Orochi Zilla, ebedi hapishanesinden istemeden serbest bıraktıkları eski bir ejderhayı yeniden yakalamak için imkansız bir göreve başlar. Cezalandırıcı bir bıçak ve kurşun ile donanan Lo Wang, karanlık canavarı izlemek ve kıyameti bir kez daha bastırmak için dünyanın keşfedilmemiş yerlerini geçmelidir. Tek ihtiyacı olan, ölü bir tanrının maskesi, bir ejderha yumurtası, bir büyü dokunuşu ve ateş gücüdür.”

Shadow Warrior 3 PC Oynanış Özellikleri

Katanayı Silahlı Çatışmaya Getirin: Şeytani orduların içinde ve etrafında ilerlerken ezici ateş gücünü yıkıcı derecedee hassas katana darbeleriyle birleştirerek her karşılaşmada ölüm senfonisi yapın.

Şeytani orduların içinde ve etrafında ilerlerken ezici ateş gücünü yıkıcı derecedee hassas katana darbeleriyle birleştirerek her karşılaşmada ölüm senfonisi yapın. Mükemmel Ayak Hakimiyeti: Hava darbeleri, duvar koşusu, çift sıçramalar dahil çevik hareketler sergileyin. Yeni tırmanma çengeli mücadelenizi kırıyor ve her savaşta hareket seçeneklerinizi tamamen açık hale getiriyor.

Hava darbeleri, duvar koşusu, çift sıçramalar dahil çevik hareketler sergileyin. Yeni tırmanma çengeli mücadelenizi kırıyor ve her savaşta hareket seçeneklerinizi tamamen açık hale getiriyor. Yap ve Ortadan Kaldır: Etkisiz hale getirdiğiniz düşmanın bir parçasını alıp durdurulamaz bir öfke ve güçlü büyü patlamasıyla gücünü tekrar açığa çıkarmak için muhteşem son vuruşları gerçekleştirin.

Etkisiz hale getirdiğiniz düşmanın bir parçasını alıp durdurulamaz bir öfke ve güçlü büyü patlamasıyla gücünü tekrar açığa çıkarmak için muhteşem son vuruşları gerçekleştirin. Dinamik Savaş Arenaları: Her ortam, saldırı stratejisine başka bir yaratıcı seçim katmanı eklemek için etkinleştirilebilen tehlikeli yapılar ve cihazlarla kaplıdır.

Her ortam, saldırı stratejisine başka bir yaratıcı seçim katmanı eklemek için etkinleştirilebilen tehlikeli yapılar ve cihazlarla kaplıdır. Neo Feodel Japonya: Antik samurayın büyüsü ve teknolojisiyle aşılanmış, efsanevi Asya topraklarında gezinin. Şimdi Japon folklorundan şeytani yokai tarafından istila edildi.

Shadow Warrior 3 Çıkış Tarihi

Shadow Warrior 3 PC çıkış tarihi 2021 olarak belirlendi.