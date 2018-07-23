Sleep Tight, We Are Fuzzy tarafından geliştirilen ve Steam üzerinden yayınlanan aksiyon oyunudur.

Özellikle Batılı ülkelerde birçok aile çocuklarının uslu durması için onları canavarlarla korkutuyor. Yataklarının altında ya da dolarlarının içinde canavar olduğunu düşünen çocuklar ise uslu durmak yerine onları akıllarında büyütüyor ve her zaman küçük bir korku dünyasının içinde yaşayabiliyorlar. Sleep Tight işte tam da buradan hareketle geliştirilmeye başlanmış bir oyun. Oyuncular farklı karakterlerle birlikte oyuna dâhil oluyorlar ve canavarları yenmek için uğraşıyorlar.

Onlarca farklı karakterle birlikte girebildiğiniz Sleep Tight’ta amacımız odamıza çeşitli savunma hatları kurarak, akşamları üzerimize saldıran canavarları yok etmek. Oyun içi çeşitliliğin fazla olması sebebiyle savunma hatlarına kurduğumuz ve canavarları öldürdüğümüz silahlar oldukça fazla değişiklik gösterirlerken, oyunun zevkini de arttırıyorlar. Oynaması ve izlemesi bir hayli zevkli olan bu oyunun sistem gereksinimi ise şöyle:

MİNİMUM: 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir İşletim Sistemi: Windows 10 İşlemci: AMD FX-4350, 4.2 GHz / Intel Core i5-2300, 2.80 GHz Bellek: 8 GB RAM Ekran Kartı: AMD HD 7870, 2 GB / NVIDIA GTX 660, 2 GB Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

