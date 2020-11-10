Sniper Ghost Warrior Contracts 2, CI Games tarafından geliştirilen keskin nişancı oyunu. Ortadoğru’da geçen modern bi savaş-nişancı oyunu olan SGW Contracts 2’de Reaper adında bir keskin nişancının yerine geçip çok uzak mesafelerdeen suikastler gerçekleştiriyorsunuz. Gerilim yüklü tek oyunculu görevlere atılmak için hemen yukarıdaki Sniper Ghost Warrior Contracts 2 İndir butonuna tıklayın. Sniper Ghost Warrior Contracts 2 Steam’de!

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 İndir

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 oyununda mesafeler daha da uzuyor. Düşman hattının gerisinde, muazzam riskler altında gerçekleştirilecek müthiş tek oyuncu görevleri sizi bekliyor. Tanınan keskin nişancı suikatçı Reaper olarak imkansıza yakın bir görev üstleniyorsunuz. Göreviniz; Ortadoğu’da Lübnan ile Suriye arasındaki kanunsuz topraklarda yuvalanmış aşağılık bir suç örgütünü çökerterek liderlerini adalete teslim etmek.

İlk defa Sniper Ghost Warrior Contracts 2’de 1000 metreyi aşan mesafelerdeen milimetrik atışlar yapmayı gerektiren müthiş görevler var. Sniper Ghost Warrior Contracts 2, türün sınırlarını zorlayarak bugünee kadarki en gerçekçi ve zorlu keskin nişancı deneyimini sunuyor.

Bir keskin nişancı suikastçı olarak muazzam uzak mesafelerden çeşitli hedefleri indirin.

Tek oyuncu mücadelesindeki zorlu görevleri yüzünüzün akıyla tamamlamak için doğru taktik kararları almanız ve gizlilik tekniklerini ustaca kullanmanız gerekiyor.

Ortadoğu'nun çatışma bölgelerinde 5 farklı devasa haritayı keşfedin.

20 yeni kontratı ve çeşitli yan operasyon görevlerini tamamlayın.

Çok çeşitli silah, techizat ve donanımlar ile mükemmel keskin nişancı deneyimini keşfedin.

Tekrar oynanabilir kontatlarda her seferinde farklı bir yaklaşım ile yeniden oynayın, tüm hedefleri tamamlayın ve maksimum ödülü toplayın.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2, PC platformuna 2020 dördüncü çeyreğinde çıkış yapacak. Oyunun sistem gereksinimleri henüz belli değil.