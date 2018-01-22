Sniper training camp eğer FPS oyunlarını oynamayı seviyorsanız ve daha iyi bir oyuncu olmak istiyorsanız tavsiye edebileceğimiz bir FPS oyunu.

Sniper training camp aslında kendi hikayesine sahip olan bir oyun değil, daha çok eğitim amacıyla geliştirilmiş bir oyun. Sniper training camp'ın amacı oyunculara farklı antrenmanlar, eğitim araçları ve mücadeleler sunarak onların daha başarılı bir şekilde hedeflerini vurmalarını sağlamak.

Sniper training camp'ta oyunculara günümüz oyunlarında karşımıza çıkan silah türleri sunuluyor. Ayrıca bu silahlara yine oyunlarda karşımzıa çıkan kırmızı nokta, holografik, 2X, 4X, 8X ve ACOG gibi görüş sistemlerini monte edebilecek atış talimi yapabiliyoruz.

Sniper training camp'teki atış talimlerinde karşımıza hareketli hedefler, aniden karşımıza çıkan hedefler, aralarında farklı mesafeler yer alan hedefler gibi farklı hedef türleri çıkıyor. Biz ise zamana karşı yarışıyoruz ve en hızlı şekilde bu hedefleri vurmaya çalışıyoruz. İsabet oranımız ile paralel olarka puan kazanıyoruz. Puanımızı yükseltmeye çalıştıkça reflekslerimizi geliştirebilmekte, daha hızlı nişan alabilmekteyiz. Sniper training camp'in CS: GO veya PUBG gibi oyunlar oynuyorsanız işinize yarayacağını söyleyebiliriz.

Sniper training camp minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 bit işlemci ve işletim sistemi

- Windows 7

- Intel Core i3 4340 veya AMD FX 6300 işlemci

- 4 GB RAM

- 2 GB video belleğe sahip Nvidia GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7850 ekran kartı

- DirectX 10

- 2 GB boş depolama alanı