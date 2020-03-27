Soldat 2 PC İndir: Bağımsız geliştiriciden askeri nişancı oyunu
Soldat 2, Windows PC’lerde oynanabilen askeri nişancı (shooter) oyunu. Tek kişilik bir ordu (Michal Marcinkowski) tarafından (ilk Soldat’ın, King Arthur’s Gold’un yaratıcısı ve Butcher’ın yapımcısı) geliştirilen bağımsız oyun Soldat 2, Steam üzerinden indirilebiliyor ve ücretsiz demo sürümü mevcut.
2000’li yılların başında internette popüler ve LAN partilerinin vazgeçilmezi olan iki boyutlu çok oyunculu nişancı oyunu Soldat’ın devam oyunu. Soldat 2, Soldat ile aynı oynanış deneyimini yaşatıyor, yeni ve geliştirilmiş içeriklerle karşımıza çıkıyor. Seviyeler rastgele oluşturulduğundan tekrar yaşamıyorsunuz. Birçok mod, silah, araç, yapı mevcut. Savaş simülatörü sandbox’ı ile birlikte özelleştirme ve modlama oyunun ana özelliklerini oluşturuyor.
Soldat 2, özel yapım içerik, modlar ve diğer Soldat benzeri oyunlar için güçlü bir platform olmayı amaçlıyor.
Erken Erişim Özellikleri
- Çevrimiçi çok oyunculu (dedike sunucular ile birlikte)
- Otomatik üretilen ve tasarlanmış seviyeler
- İlk oyunun ünlü fizik bazlı hareketi
- Mod yapımını kolaylaştırmak için düşük poligonlu tarz
- Gerçekçi silahlar ve askeri teçhizat
- Ragdoll fiziği ve mizahi şiddet
- Özel savaş sandbox’ı
Planlanan 3 Oynanış Kademesi
- Klasik-rekabetçi
- Sınıf-tabanlı-gerçekçi
- Sandbox-deneysel
Yakında (değişebilir)
- Seviye editörü + üreticisi
- Tam mod desteği
- Patlayıcılar + seviye yıkımı
- Daha çok karakter özelleştirmesi
- Daha çok silah ve teçhizat
- Daha çok seviye ve oyun modu
- Sınıflar, araçlar ve diğer deneysel özellikler
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