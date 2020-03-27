Soldat 2, Windows PC’lerde oynanabilen askeri nişancı (shooter) oyunu. Tek kişilik bir ordu (Michal Marcinkowski) tarafından (ilk Soldat’ın, King Arthur’s Gold’un yaratıcısı ve Butcher’ın yapımcısı) geliştirilen bağımsız oyun Soldat 2, Steam üzerinden indirilebiliyor ve ücretsiz demo sürümü mevcut.

2000’li yılların başında internette popüler ve LAN partilerinin vazgeçilmezi olan iki boyutlu çok oyunculu nişancı oyunu Soldat’ın devam oyunu. Soldat 2, Soldat ile aynı oynanış deneyimini yaşatıyor, yeni ve geliştirilmiş içeriklerle karşımıza çıkıyor. Seviyeler rastgele oluşturulduğundan tekrar yaşamıyorsunuz. Birçok mod, silah, araç, yapı mevcut. Savaş simülatörü sandbox’ı ile birlikte özelleştirme ve modlama oyunun ana özelliklerini oluşturuyor.

Soldat 2, özel yapım içerik, modlar ve diğer Soldat benzeri oyunlar için güçlü bir platform olmayı amaçlıyor.

Erken Erişim Özellikleri

Çevrimiçi çok oyunculu (dedike sunucular ile birlikte)

Otomatik üretilen ve tasarlanmış seviyeler

İlk oyunun ünlü fizik bazlı hareketi

Mod yapımını kolaylaştırmak için düşük poligonlu tarz

Gerçekçi silahlar ve askeri teçhizat

Ragdoll fiziği ve mizahi şiddet

Özel savaş sandbox’ı

Planlanan 3 Oynanış Kademesi

Klasik-rekabetçi

Sınıf-tabanlı-gerçekçi

Sandbox-deneysel

Yakında (değişebilir)