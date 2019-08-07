Tactic Force, Türkiye’nin en gelişmiş MMOFPS oyunu olarak öne çıkıyor. Türk oyun yapım firması HES Games tarafından geliştirilen devasa çok oyunculu çevrimiçi birinci şahıs nişancı oyunu Tactic Force’u Windows bilgisayarınıza ücretsiz indirip oynayabilirsiniz. Grafiksel olarak da kalitesini ortaya koyan Türk yapımı FPS oyununu kesinlikle oynamalısınız.

HES Games’in bir süredir betada olan yerli ve milli oyunu Tactic Force, MMOFPS türünü seven PC oyuncularına hitap ediyor. Unreal Engine 4 oyun motoruyla geliştirilmiş, Türkiye’nin en iyi ve oyuncu dostu tek MMOFPS oyununda kasa, kutu, deste gibi içinden sözde şansa dayalı oyun ekipmanları düşen eşyalar bulunmuyor. İstihbaratçılar ile Paralı Askerler olmak üzere iki grubun bulunduğu ve birbiriyle çatıştığı oyunda Türkiye haritaları ön planda. Kervansaray, Peri Bacaları, İzmir Agora, Mersin Liman gibi bilindik birçok ünlü yerimiz mevcut; ayrıca Fort Boyard, Petrol Platformu gibi yabancı haritalar da mevcut. Oyunda 60’a yakın silah var. Semrük, Pala, Kürek, Sigun, Kama, Medusa, Bozkurt Pençesi, Zehirli Gaz gibi diğer FPS oyunlarında görmediğimiz ilginç, etkili silahlar da mevcut.

Tactic Force Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-Bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

Ekran Kartı: NVIDIA GEFORCE GT 730 / AMD R7 240

İşlemci: INTEL CORE i3 2100 / AMD FX 6300

Depolama: 10GB Kullanılabilir Alan

Bellek: 4GB RAM

DirectX: Sürüm 11

Önerilen Sistem Gereksinimleri