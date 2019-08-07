Tactic Force (Windows PC İndir): Türk yapımı ücretsiz oynanabilen MMOFPS oyunu
Tactic Force, Türkiye’nin en gelişmiş MMOFPS oyunu olarak öne çıkıyor. Türk oyun yapım firması HES Games tarafından geliştirilen devasa çok oyunculu çevrimiçi birinci şahıs nişancı oyunu Tactic Force’u Windows bilgisayarınıza ücretsiz indirip oynayabilirsiniz. Grafiksel olarak da kalitesini ortaya koyan Türk yapımı FPS oyununu kesinlikle oynamalısınız.
HES Games’in bir süredir betada olan yerli ve milli oyunu Tactic Force, MMOFPS türünü seven PC oyuncularına hitap ediyor. Unreal Engine 4 oyun motoruyla geliştirilmiş, Türkiye’nin en iyi ve oyuncu dostu tek MMOFPS oyununda kasa, kutu, deste gibi içinden sözde şansa dayalı oyun ekipmanları düşen eşyalar bulunmuyor. İstihbaratçılar ile Paralı Askerler olmak üzere iki grubun bulunduğu ve birbiriyle çatıştığı oyunda Türkiye haritaları ön planda. Kervansaray, Peri Bacaları, İzmir Agora, Mersin Liman gibi bilindik birçok ünlü yerimiz mevcut; ayrıca Fort Boyard, Petrol Platformu gibi yabancı haritalar da mevcut. Oyunda 60’a yakın silah var. Semrük, Pala, Kürek, Sigun, Kama, Medusa, Bozkurt Pençesi, Zehirli Gaz gibi diğer FPS oyunlarında görmediğimiz ilginç, etkili silahlar da mevcut.
Tactic Force Sistem Gereksinimleri
Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: 64-Bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
- Ekran Kartı: NVIDIA GEFORCE GT 730 / AMD R7 240
- İşlemci: INTEL CORE i3 2100 / AMD FX 6300
- Depolama: 10GB Kullanılabilir Alan
- Bellek: 4GB RAM
- DirectX: Sürüm 11
Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: 64-Bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
- Ekran Kartı: NVIDIA GEFORCE GTX 970
- İşlemci: INTEL CORE i5 3570
- Depolama: 10GB Kullanılabilir Alan
- Bellek: 8GB RAM
- DirectX: Sürüm 11