The Cursed Tower ilginç bir hikayeye sahip olan retro tarzda bir platform oyunu olarak tanımlanabilir.

Bilgisayarlarınıza tamamen ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bu aksiyon oyununda hiç alışılmadık bir kahramanın macerası konu alınıyor. Oyundaki ana kahramanımız, süper yetenekleri olmayan, sıradın bir postacı. Son görevinde de kendisine verilen bir zarfı bir lanetli kuleye götürmesi ve en yukarısına teslim etmesi gerekmekte. Fakat bu kulede kol gezen hayaletler, canavarlar ve gizlenmiş tuzaklar günümüzü zorlaştırıyor. Bize düşen görev postacıya kutsal görevini gerçekleştirebilmesi için yardımcı olmak.

The Cursed Tower'de ilerleyebilmemiz için platformlar arasında zıplayarak yükselmemiz, karşımıza çıkan düşmanlar ile mücadele etmemiz gerekiyor. Kimi zaman hayaletler karşımıza çıkıyor ve bu durumda savaşmak yerine kaçmamız gerekiyor. Kimi zaman da mumyalar gibi fiziksel bedene sahip düşmanlarla karşılaşıyoruz ve tekmelerimizi kullanarak bu düşmanlarla savaşabiliyoruz.

The Cursed Tower, çok yüksek olmayan sistem gereksinimlerine sahip, oyunu eski bilgisayarlarınızda da akıcı bir şekilde çalışabilmekte. The Cursed Tower minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows Vista işletim sistemi

- 2 GHz Intel Core Duo işlemci

- 4 GB RAM

- Intel HD 5100 veya Nvidia GeForce GT 630 ekran kartı

- DirectX 11

- 200 MB boş depolama alanı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

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