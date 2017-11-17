Not: The Exorcist: Legion VR'ı oynayabilmek için HTC Vive veya Oculus Rift sanal gerçeklik sistemlerinden birine sahip olmanız gerekmektedir.

The Exorcist: Legion VR, sinema tarihinde bir hayli önemli bir yere sahip olan The Exorcist - Şeytan filmlerinin resmi sanal gerçeklik destekli korku oyunu.

Bizi Şeytan filmlerinin ürpertici atmosferine en gerçekçi şekilde konuk etmeyi hedefleyen The Exorcist: Legion VR'da farklı şeytan çıkarma ayinlerine katılmaktayız. Her vakada karşımıza farklı bir iblis çıkıyor ve bu nedenle kullanacağımız yöntemler de değişiyor.

Oyuncular, şeytan çıkarma ayinlerine başladıktan sonra kullanabilecekleri silahları keşfetmek için ipuçlarını toplamalılar. Bu silah ve araçları topladıktan sonra sıra iblisle yüzleşmeye geliyor. Haç çıkarmak ya da kutsal su kullanmak tek başına yeterli olmadığı için yaratıcı olmanız gerekli.

The Exorcist: Legion VR'da her şeytan çıkarma ayini 20-25 dakika civarında sürüyor. Bu sürenin bir sanal gerçeklik oyunu için ideal olduğu söylenebilir. Oyundaki vakaların gerçek olaylardan esinlenerek hazırlandığı iddia edilmekte.

The Exorcist: Legion VR'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 bit Windows 7 işletim sistemi

- Intel Core i5 işlemci

- 8 GB RAM

- Nvidia GeForce GTX 970 veya eşdeğer özelliklere sahip AMD ekran kartı

- DirectX 11

- İnternet bağlantısı

- 5 GB boş depolama alanı

- 2 adet USB 3.0 girişi, sanal gerçeklik başlığı