Teenage Mutant Ninja Turtles (TMNT), Ninja Kaplumbağalar’ın maceralarını anlatan bir sonraki aksiyon macera oyunu. Oyunun konusu 2007 filmi Ninja Kaplumbağalar’a dayanıyor; Kaplumbağalar ve Splinter ustanın ilk hallerini görüyoruz. Oynanış, bir başka Ubisoft oyun serisi Prince of Persia’ya benziyor. Oyun, 16 hikaye bölümü, 16 kilidi açılabilir meydan okuma bölümü ve her biri kendine özgü dövüş stili ve yeteneklere sahip dört oynanabilir karakter (Leonardo, Donatella, Raphael, Michelangela) içeriyor.

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Bu gadzich kahramanlarından her biri uzak doğu dövüş sanatlarında ustalaşmıştır. Leonardo çift bushido ile, Rafael çift sai ile, Mikelanjelo çift nunçaku ile, Donatello bo ile mücadele ediyor. New York kanalizasyonlarında yaşayan ve suçla mücadele eden dört kahraman şehirdedir. Donatella, Rafael ve Mikelanjelo ayrılmıştır. Leonardo ve ustaları Splinter takımı birleştirmek zorundadır.

2007 Ninja Kaplumbağalar filiminin konusu; Ninja Kaplumbağalar, Kevin Munroe tarafından yazılan ve yönetilen aksiyon macerasında geri dönüyor. Eski baş düşmanları Shredder’ın yenilgiye uğratılmasından sonra Kaplumbağalar bir aile olarak ayrı büyürler. Onları bir arada tutmaya çalışan ustaları fare Splinter, New Tork’ta tuhaf olaylar yaşanmaya başlayınca endişelenir. Maximillian J. Winters, eski canavarlardan oluşan bir ordu kurar, sadece bir süper ninja takımı onları durdurabilir. (Leonardo, Michelangelo, Raphael, April O’Neil ve Casey Jones’un yardımıyla bir kez daha kendi ninjalarını ortaya çıkaran gizemli Foot Clan ile yüzleşmek zorunda kalacakları hayatlarının savaşına girerler.