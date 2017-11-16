TrES-2b eğer bilim kurgu hikayelerini ve bol aksiyonu seviyorsanız hoşunuza gidebilecek bir top down shooter.

Bilgisayarlar için geliştirilmiş bu kuşbakışı aksiyon oyunu bize Alien filmlerini anımsatan bir hikaye sunuyor. Oyunda uzay gemisiyle yolculuk ederken TrES-2b adlı daha önceden keşfedilmemiş bir gezegene düşen ve hayatta kalmaya çalışan bir kahramanın yerine geçiyoruz. Kahramanımızın yapması gereken şey, tamir droneu uzay gemisini çalışır hale getirirken böcek benzeri gezegen sakinlerinin saldırıları karşısında ayakta durmak.

TrES-2b'de karanlık bir ortamda el fenerimizle dört bir yandan bize saldıran uzaylıların yerini bulmaya ve onları yok etmeye çalışıyoruz. Oyunda cephane bol olmadığı için mermi ve silah aramamız, yardımcı ekipmanların yerini keşfetmemiz gerekiyor; yani oyunda bizi zorlu bir hayatta kalma mücadelesi bekliyor. Oyunda görevleri tamamlayarak ve düşmanları yok ederek tecrübe kazanabiliyor, bu sayede kahramanımızı, silahlarımızı ve yeteneklerimizi geliştirebiliyoruz.

TrES-2b'nin minimum sistem gereksinimleri şu şekilde listelenmekte:

- 64 bit Windows 7 işletim sistemi

- Intel Core i3 4340 veya AMD FX 6300 işlemci

- 6 GB RAM

- Nvidia GeForce GTX 470 ekran kartı

- DirectX 11

- 2900 MB boş depolama alanı