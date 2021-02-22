Valheim, Viking kültüründen esinlenen, prosedürel olarak oluşturulmuş bir orta dünyada geçen 1-10 oyunculu acımasız keşif ve hayatta kalma oyunu. Iron Gate AB tarafından geliştirilen açık dünya hayatta kalma, inşa etme oyunu Valheim, Steam’de!

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Savaşta katledilen bir savaşçı olan Valkürler, ruhunuzu onuncu İskandinav dünyası Valheim’e taşıdı. Kaos yaratıkları ve Tanrıların eski düşmanları tarafından kuşatılmış olarak Odin’in kadim rakiplerini öldürmek ve Valheim’a düzen getirmekle görevlendirilmiş ilkel bir orta dünyanın en yeni koruyucususunuz.

Yargılamanız barışçıl ancak Tanrılar cesurluğu ve ihtişamı ödüllendirdiği Valheim’ın merkezinde başlıyor. Heybetli ormanlar ve karla kaplanmış dağlarda ilerleyin, daha ölümcül silahlar, daha sağlam zırhlar, viking kaleleri ve güvenlik merkezleri yapmak için daha değerli malzemeleri keşfedin ve toplayın. Muazzam uzunlukta gemi inşa edin ve egzotik toprakları aramak için büyük okyanuslara yelken açın ama çok uzağa yelken açarken dikkatli olun…