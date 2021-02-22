Valheim, Viking temalı hayatta kalma oyunu. Dünyanın en çok satan 2. oyunu Valheim, Steam'de!
Valheim, Viking kültüründen esinlenen, prosedürel olarak oluşturulmuş bir orta dünyada geçen 1-10 oyunculu acımasız keşif ve hayatta kalma oyunu. Iron Gate AB tarafından geliştirilen açık dünya hayatta kalma, inşa etme oyunu Valheim, Steam’de!
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Savaşta katledilen bir savaşçı olan Valkürler, ruhunuzu onuncu İskandinav dünyası Valheim’e taşıdı. Kaos yaratıkları ve Tanrıların eski düşmanları tarafından kuşatılmış olarak Odin’in kadim rakiplerini öldürmek ve Valheim’a düzen getirmekle görevlendirilmiş ilkel bir orta dünyanın en yeni koruyucususunuz.
Yargılamanız barışçıl ancak Tanrılar cesurluğu ve ihtişamı ödüllendirdiği Valheim’ın merkezinde başlıyor. Heybetli ormanlar ve karla kaplanmış dağlarda ilerleyin, daha ölümcül silahlar, daha sağlam zırhlar, viking kaleleri ve güvenlik merkezleri yapmak için daha değerli malzemeleri keşfedin ve toplayın. Muazzam uzunlukta gemi inşa edin ve egzotik toprakları aramak için büyük okyanuslara yelken açın ama çok uzağa yelken açarken dikkatli olun…
- Prosedürel olarak oluşturulmuş devasa bir dünya - Savaşacağınız efsanevi yaratıkları ve avlanacağınız vahşi doğasıyla gizemli ormanlardan heybetli karlı dağ sıralarına ve çarpıcı çayırlara kadar mistik toprakları keşfedin ve yaşam sürün.
- Co-op PvE (2-10 oyuncu) - Topraklarda tek başınıza cesurca durmak veya güvenilir müttefiklerle tehlikeye atılmak isterseniz, Valheim bağımsız, oyuncular tarafından barındırılan sunucuları ve sınırsız dünya oluşturmayı destekler. 3-5 oyuncuyla birlikte oynamanız önerilir.
- Çok çeşitli silahlarla kaçma ve engelleme tabanlı savaş sistemini cezalandırma
- Ufak sallardan heybetli savaş gemilerine, denizleri fethetmek ve yeni toprakları keşfetmek için efsanevi gemiler inşa edin.
- Efsanevi ve hayali intikamcı ilkel boss’ları çağırın ve yenilgiye uğratın ve yeni güçlü eşyalar yapmak ve ilerlemek için kupaları toplayın.
- Esnek ev ve üs kurma sistemi - En iyi silahları ve zırhları üretin ve yiyecek ve bal likörü hazırlayın.
- Özel sunucu - Kalıcı bir sunucu oluşturmak isteyen oyuncular içindir. PC’nizde sunucu çalıştırmak istemiyorsanız, G-Portal’da bir sunucu kiralayabilirsiniz.
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