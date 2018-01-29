Versus World eğer eski bir bilgisayara sahipseniz ve oynayabilecek düşük sistem gereksinimli oyunlar arıyorsanız tavsiye edebileceğimiz bir online FPS oyunu.

Versus World temel olarak nişan alma yeteneklerinizi konuşturarak rakiplerinizi avlayabileceğiniz, bıçaklayabileceğiniz ya da havaya uçurabileceğiniz yüksek dozda aksiyon sunan ve birinci şahıs kamera açısıyla oynanan bir oyun. Versus World'de oyunu heyecanlı hale getirecek ve kendisini benzer oyunlardan ayırabilecek dinamikler mevcut. Bu dinamiklerden en önemlisi haritadaki eşya sandıkları. Bu eşya sandıkları size rastgele bir power-up kazandırabiliyor ya da size el bombası verebiliyor. Haritadaki sandıkları bularak rakipleriniz karşısında avantaj kazanabiliyorsunuz.

Versus World içinde farklı oyun modlarına yer verilmekte. Klasik ölüm arenası modu Deathmatch'te rakiplerinizi vurarak en çok skor yapan oyuncu olmaya çalışmaktasınız. Bunun yanında belli noktaları kontrol altına alarak kontrolünü elde tutmaya çalıştığınız modlar da mevcut.

Versus World'de 7 farklı silah çeşidi bulunmakta. Oyunun silah çeşidi açısından biraz zayıf kaldığını söyleyebiliriz. Oyunun low-poly olarak adlandırılan görsel stili sayesinde oyun düşük sistem gereksinimlerine kavuşuyor ve eski bilgisayarlarda bile rahatça çalışabiliyor.

Versus World minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 bit Windows 7 işletim sistemi

- SSE2 komut seti destekli işlemci

- 2 GB RAM

- DirectX 9 ve Shader Model 3.0 destekli ekran kartı

- 2 GB boş depolama alanı

- İnternet bağlantısı