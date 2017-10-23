Warhammer: End Times - Vermintide dilerseniz tek başınıza, dilerseniz co-op modunda oynayabileceğiniz bir FPS oyunu.

Bizi Warhammer evreninde geçen bir maceraya dahil eden Warhammer: End Times - Vermintide'da Ubersreik adlı şehire konuk oluyoruz, Skaven adı verilen dev sıçan benzeri yaratıklar tarafından istila edilen bu şehir kaosa sürüklenmiş halde olduğu için birkaç kahraman şehri Skaven'den temizlemek için gönüllü oluyor. İşte biz de bu kahramanlardan birini seçerek oyuna ve savaşa başlıyoruz.

Warhammer: End Times - Vermintide temel olarak Warhammer evreninde geçen bir Left 4 Dead oyunu olarak tanımlanabilir. Oyunda 5 farklı kahraman bulunuyor ve bu kahramanlar kendilerine has savaş yeteneklerine ve oyun stillerine sahipler. Arkadaşlarınızla birlikte co-op şeklinde bu kahramanların yerine geçerek birlikte savaşabilmektesiniz. Oyunda takın mesafeli savaşlara odaklanılıyor. Düşmanlarınızla savaşırken balta, kılıç ve gürz gibi silahları kullanabiliyorsunuz.

Tatmin edici bir grafik kalitesine sahip olan Warhammer: End Times - Vermintide'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 bit Windows 7 işletim sistemi

- 2.83 GHz Intel Core 2 Quad veya AMD Phenım II X4 940 işlemci

- 6 GB RAM

- 1 GB video belleğe sahip Nvidia GeForce GTX 460 veya AMD Radeon HD 5770 ekran kartı

- DirectX 11

- 30 GB boş depolama alanı