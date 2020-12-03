Worms Rumble, PC ve mobilde popüler Worms oyun serisinin yenisi. Heyecanlı, gerçek zamanlı, arena tabanlı 32 oyuncuya kadar platformlar arası çarpışmaların yer aldığı daha önce hiç oynamadığınız bir Worms oyunu. Gerçek zamanlı mücadeleye sokan ilk Worms oyununu hemen oynamak için yukarıdaki Worms Rumble İndir butonuna tıklayın. Worms Rumble Steam’de!

Worms Rumble İndir

Gerçek zamanlı oynanış, 32 oyuncuya kadar çapraz platform çok oyunculu mod, klasik silahların yanında yeni silahlar, yeni oynanış dinamikleri ile sezonsal etkinlikler, günlük ve topluluk meydan okumaları, oyuncu özelleştirmeleri ile öne çıkan yeni Worms oyunu Worms Rumble Steam üzerinden indirilmeye açıldı ve oyuncular tarafından oldukça beğenildi. Serinin yeni oyununda mücadeleler gerçek zamanlı gerçekleşiyor; yani düşman solucanın hamle yapmasını beklemeden ya da o sizin hamlenizi beklemeden çetin bir mücadele gerçekleşiyor.

İlk Gerçek Zamanlı Worms: Worms Rumble'da tur bazlı savaş yok. Her tur gerçek zamanlı! Düşmanlarınız sizi atış yağmuruna tutuyorsa siz de onlara karşılık verin!

32 Oyunculuk Platformlar Arası Çok Oyunculu Mod: Konsolda ve PC'de online mücadeleye hazırlanın. Ölüm Maçı ve Son Kalan Solucan tekli ve takım halinde battle royale modları, oyunun çıkışıyla birlikte oynanabilir olacak!

Yeni Şekillerde Oynanabilen Klasik Silahlar: Yeni ve hayranların en sevdiği silahları kuşanın! Hem Bazuka, Kutsal El Bombası ve Koyun Atar gibi klasikler hem de yepyeni Çekiçbaşı, Plazma Tabancası ve Roket kalkanı var.

Etkinlikler, Mücadeleler ve “Laboratuvar”: Ek DP ve oyun ödülleri için sezonluk etkinliklere ve topluluk etkinliklerine ve günlük mücadelelere katılın. Laboratuvarda yeni mekanikleri ve silahları deneyimle. Her hafta yeni ve eğlenceli oynama seçenekleriyle birlikte yeni, deneysel oyun modları geliyor!

Oyuncu Özelleştirmeleri: Silah görünümlerini, kıyafetleri, aksesuarları ve ifadeleri satın almak için DP ve oyun parası kazanın! Savaş alanında kendi tarzını oluşturmak için farklı kombinasyonlar deneyin.

Worms Rumble Sistem Gereksinimleri

Bilgisayarım Worms Rumble oyununu kaldırır mı? Worms Rumble oynamak için PC'nizin sahip olması gereken donanımlar Worms Rumble sistem gereksinimleri altında belirtilmiştir:

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-2300 veya FX-4350

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: 2GB NVIDIA GeForce veya 2GB AMD Radeon

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