WWE 2K18 bilgisayarlar için geliştirilmiş en detaylı, en yüksek seviye Amerikan güreşi oyunu serisinin son halkası.

WWE 2K18 oyunculara, kendi güreşçilerini yaratarak WWE kariyerlerine sıfırdan adım atma imkanı veriyor. Oyuncular, bu kariyerler boyunca ünlü WWE güreşçileriyle ringe çıkabiliyorlar, heyecan dolu etkinliklerde baş rolde olabiliyorlar. Kariyer modu sadece ringdeki maçları da kapsamıyor, sahne arkasındaki ilginç olaylar, diyaloglar ve diğer güreşçilerle kuracağınız ittifaklar ya da atışmalar oyuna renk kazandııyor. Eğer kariyer modunda güreşmek yerine favoriniz olan güreşçileri seçerek ringe çıkmak isterseniz WWE 2K18 sizi mutlu edecek bir güreşçi kadrosuyla geliyor. Mevcut WWE, NXT yıldızlarının yanısıra geçmişte efsane haline gelmiş güreşçilere de oyunda yer verilmekte.

WWE 2K18, simülasyon şeklinde hazırlanmış bir spor oyunu. Yani oyunda gerçekçilik ön planda tutuluyor. Deatylı fizik hesaplamaları yüksek görsel kalite ile birleşmekte. WWE 2K18'de yeni bir oyun motoruna da geçilmiş. Bu sayede bir önceki oyunla kıyaslandığında oyun grafikleri daha doğal ve gerçekçi görünüyor.

WWE 2K18'in minimum sistem gereksinimleri şu şekilde listelenmekte:

- 64 bit, son güncellemelere sahip Windows 7 işletim sistemi

- Intel Core i5 3550 veya AMD FX 8150 işlemci

- 4 GB RAM

- 2 GB video belleğe sahip Nvidia GeForce GTX 670 veya AMD Radeon HD 7850 ekran kartı

- 50 GB boş depolama alanı

- DirectX 11

- DirectX 9.0c uyumlu ses kartı