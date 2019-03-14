Make It Rain: The Love of Money - Fun & Addicting

Kaliteli grafikleri ve ses efektleri ile oyun severlere eşsiz bir deneyim sunan Make It Rain-The Love of Money, milyonlarca oyun tutkunu tarafından tercih edilen ve farklı tasarımı ile dikkat çeken stres giderici bir oyun olarak göze çarpıyor.

Android, İOS ve Windows işletim sistemini içeren tüm cihazlardan sorun yaşamadan indirebileceğiniz bu oyunda amaç, parmağınız ile telefonunuzun ekranını üste doğru kaydırarak olabildiğince fazla para üretmektir. Ekranı elinizden geldiği kadar hızlı kaydırmanızda fayda var. Ne kadar hızlı hareket ederseniz, o kadar çok paraya ulaşabilirsiniz. Bu sayede seviye atlayabilir ve ilerleyen bölümlerde kullanabileceğiniz çeşitli objelerin ve ürünlerin kilidini açabilirsiniz. Paranız ile çeşitli yatırımlar yapabilir ve kazancınızı katlayabilirsiniz.

Mobil oyun dünyasında klasik kategoride kendisine yer bulan ve geniş oyuncu kitlesiyle dikkat çeken Make It Rain-The Love of Money, her geçen gün daha fazla oyun severin ilgisini çeken ve oyunculara eğlenceli anlar yaşatan sıra dışı bir oyundur. Sizde bu oyun ile sınırsız miktarda para üretebilir ve çeşitli yatırım araçları kullanarak daha fazla para kazanabilirsiniz.