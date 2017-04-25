2017 Honda Civic Type-R, Tur Rekorunu Volkswagen'den Geri Aldı

Almanya'da otomotiv dünyası için en önemli pistlerden birisi olan ve tüm otomobil üreticilerinin yeni otomobillerini denediği pist Nürburgring, Honda ve Volkswagen arasındaki büyük rekabete sahne oldu.

Geçtiğimiz yılın mayıs ayında Honda, en hızlı önden çekişli otomobil tur zamanını Volkswagen'e kaybetmişti. Daha doğrusu 2016 Honda Civic Type-R, bu rekoru VW GTI Clubsport otomobiline kaptırmıştı.

Fakat Volkswagen, bu krallık tacını uzun elinde süre tutamadı ve Honda'ya geri kaptırdı. Çünkü 2017 Civic Type-R 7 dakika 43.8 saniyelik tur zamanlaması ile VW GTI Clubsport'a 5.41 saniye fark atarak rekoru ele geçirdi. Aşağıdaki videodan 2017 Honda Civic Type-R'ın bu rekor turunu izleyebilirsiniz.

VW GTI Clubsport, Volkswagen'in Golf otomobili üzerine performans geliştirmeleri yapılarak ortaya çıkarılmış özel bir model. Üstelik tam 305 beygir güç üretebiliyor. 2017 Civic Type-R ise 2.0 litrelik turbo şarjlı 4 silindirli motoru ile 315 beygir güç üretiyor.

Yani Honda mühendislerinin araca kattığı ekstra güç oldukça işe yaramış görünüyor. Ayrıca Type-R yeni modeli eskiye göre biraz daha hafifletilmiş. Fakat test sırasında güvenlik önlemleri için aracın içerisine çelik takla barları (roll cage) monte edildiği için o hafiflik avantajı ortadan kaybolmuş. Aracın standart iç mekanını merak edenler ise aşağıdaki görseli inceyelebilirler.

Bu yıl otomobil fuarlarında tanıtılan 2017 Civic Type-R'ın üretimine bu yaz başlanılacak.

Honda’nın Yeni Motosikleti Kendi Kendine Dengede Durabiliyor

Volkswagen Hakkındaki Tüm Suçlamaları Kabul Etti, Faturası 25 Milyar Dolara Ulaşabilir