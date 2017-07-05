ABD Uçuşlarında Uygulanan Elektronik Cihaz Yasağı Kaldırıldı

ABD’nin 10 İslam ülkesiyle birlikte, Türkiye’den gerçekleştirilen uçuşlara da uyguladığı elektronik cihaz ambargosu kaldırıldı.

Geçtiğimiz Mart ayından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump’ın aldığı bir kararla, içlerinde İstanbul’un da bulunduğu 10 uluslararası havalimanından yapılan uçuşlarda, kabinlere dizüstü ve tablet bilgisayarların yanı sıra kamera ve DVD oynatıcı gibi elektronik cihazların alınmama yasağı çok dikkat çekmişti. Hemen peşi sıra, içlerinde Türk Hava Yolları ve Pegasus’un da bulunduğu 14 hava yolu şirketine, elektronik cihaz boyut sınırlaması da oldukça konuşulmuştu.

Bugün THY’nin resmi Twitter hesabından yapılan duyuruyla Amerika’ya düzenlenen uçuşlarda bu yasağın kalktığı duyuruldu. Ve bu sabah, Atatürk Havalimanı'ndan New York'a yapılan seferde yasak uygulanmadı. Yolcular kendi elektronik eşyalarını uçakta yanlarına alabilme özgürlüklerinin tadını çıkardılar.

Sayın Yolcularımız,

ABD uçuşumuza hoş geldiniz. Kemerlerinizi bağlayın ve kendi elektronik cihazlarınızı kullanmanın keyfini çıkarın. pic.twitter.com/9UVW8lIMfR — Türk Hava Yolları (@TK_TR) 4 Temmuz 2017





THY'den ABD'nin 'Elektronik Cihaz Yasağına' Karşı Ekonomik Misilleme

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