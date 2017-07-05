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ABD Uçuşlarında Uygulanan Elektronik Cihaz Yasağı Kaldırıldı

abd elektronik cihaz yasağı kaldırıldı

ABD’nin 10 İslam ülkesiyle birlikte, Türkiye’den gerçekleştirilen uçuşlara da uyguladığı elektronik cihaz ambargosu kaldırıldı.

Geçtiğimiz Mart ayından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump’ın aldığı bir kararla, içlerinde İstanbul’un da bulunduğu 10 uluslararası havalimanından yapılan uçuşlarda, kabinlere dizüstü ve tablet bilgisayarların yanı sıra kamera ve DVD oynatıcı gibi elektronik cihazların alınmama yasağı çok dikkat çekmişti. Hemen peşi sıra, içlerinde Türk Hava Yolları ve Pegasus’un da bulunduğu 14 hava yolu şirketine, elektronik cihaz boyut sınırlaması da oldukça konuşulmuştu.

Bugün THY’nin resmi Twitter hesabından yapılan duyuruyla Amerika’ya düzenlenen uçuşlarda bu yasağın kalktığı duyuruldu. Ve bu sabah, Atatürk Havalimanı'ndan New York'a yapılan seferde yasak uygulanmadı. Yolcular kendi elektronik eşyalarını uçakta yanlarına alabilme özgürlüklerinin tadını çıkardılar.


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Turkish Airlines Windows-phone
Turkish Airlines Windows-phone Windows Phone için Resmi Türk Hava Yolları Uygulaması

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Turkish Airlines Android
Turkish Airlines Android Android için Türk Hava Yolları Uygulaması

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Turkish Airlines iOS
Turkish Airlines iOS iOS için Türk Hava Yolları Resmi Uygulaması

THY'den ABD'nin 'Elektronik Cihaz Yasağına' Karşı Ekonomik Misilleme

ABD, İstanbul Atatürk Havalimanından Gelen Uçuşlara Teknolojik Yasak Koydu

Yazar: - 05.07.2017

ABD Uçuşlarında Uygulanan Elektronik Cihaz Yasağı Kaldırıldı İçin Yorum Yaz

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