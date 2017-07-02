Akıllı Lastik Devri Başlıyor!

Araba üreticileri, sürücülerin güvenliği ve konforu adına çalışmalarına devam ederken yeni bir teknolojinin hayatımıza gireceğini duyurdular. Emniyet kemerinizi takın ve odaklanın. Şimdi sizlere hangi yeniliklerin neleri kapsadığını aktaracağız.

Mucitlerin ve üreticilerinin neredeyse 3,5 asırdır adım adım geliştirdiği arabalar, günümüz teknolojisinin desteği ile çok hızlı bir gelişim sürecinden geçiyorlar. Bilim insanları şu anda, özellikle lastik üretimine odaklanarak "akıllı lastik" teknolojisine şekil veriyor. Lastiğe eklenecek sensörler sayesinde; yolun durumu ve yol incelenebilecek, lastiğin hızı ve hava basıncı ayarlanabilecek. Ayrıca elde edilen veriler bulut teknolojisine aktarılarak başka araçlarla paylaşılabilecek. Bu yöntemle aracın iklimsel sebeplerle yolda kaymaya başlamasını baz alırsak, geriden gelen taşıtların bu bilgiyi alarak yola sorunsuz devam etmesi bekleniyor. Lastikteki havanın ayarlanmasıyla, aracın fren kabiliyetinin artması ve fren mesafesinin ayarlanabilmesi sağlanacak.

Günümüzde kullanımda olan araçların ağır aksam ve alt takımlarının, bu sensörlerle birlikte yakın bir gelecekte kullanılmaması bekleniyor. Continental AG Kurumsal İletişim ve Halka İlişkiler Başkanı Felix Gress basın açıklamasında; geliştirilen teknolojinin çok kısa zamanda kullanılması için çalıştıklarını ve lastik üretiminde karahindiba bitkisinin kullanılacağını belirtti. Elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasıyla doğru orantılı olarak lastiklerin de giderek hafifleyeceği, çok dayanıklı olan bu "akıllı lastikler" ile araçların daha uzun kilometreleri daha uzun vadede kat edebileceği de ayrıca belirtiliyor.

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