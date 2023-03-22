Ferrari Siber Saldırıya Uğradığını Açıkladı

Teknoloji, sosyal medya ve oyun firmalarının siber saldırılara uğradığını duymak o kadar şaşırtıcı değil. Ancak bugün sizin için farklı bir siber saldırı haberimiz var. Oldukça elit bir müşteri kesmine hitap eden süper spor otomobil üreticisi Ferrari, siber sadırıya uğradığını açıkladı.

İtalyan firma, geçtiğimiz günlerde yaşanan siber saldırı sonrasında kullanıcı verilerinin sızdırıldığını açıkladı.

Zenginlerin Bilgileri Hackerların Elinde

En ucuz otomobileri dahi yüzbinlerce dolar fiyat etiketine sahip olan Ferrari, yaptığı açıklamada hackerların bir zararlı yazılım sayesinde bilişim ve teknoloji departmanına sızmayı başardığını ve müşterilerinin kimlik bilgilerini ele geçirdiğini söyledi.

Özellikle zengin kesme hitap eden araçlarıyla öne çıkan Ferrari'nin böylesine büyük bir sızıntıya maruz kalması sonrasında müşterilerden tepki geldi. Ferrari, buna karşılık ödeme ve kredi kartlarıyla ilgili herhangi bir bilginin sızmadığını, yalnızca adres, telefon numarası ve e-posta gibi bilgilerin hackerların eline geçtiğini açıkladı.

Henüz Ferrari sızıntısı sebebiyle kimlerin veya toplamda kaç kişinin bilgisinin sızdırıldığı hakkında bir bilgi bulunmuyor. Ferrari'yi bilgileri internete yaymakla tehdit eden isimsiz bir hacker grubu, bilgilerin gizli kalması karşılığında para talep etti. Ferarri, hackerlara herhangi bir ödeme yapmayacağını söyledi.

RansomEXX isimli yasadışı bir hacker grubu tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen sızma işleminde 7 GB büyüklüğünde bilginin ele geçirildiği tahmin ediliyor.