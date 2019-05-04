Sır dolu olayları çözerek gün yüzüne çıkartabileceğiniz ve gizli nesneleri bularak görevleri tamamlayabileceğiniz 1000 Doors - Hidden Object, mobil platformda macera oyunları arasında yer alan sıra dışı bir oyundur.

Ürkütücü mekanları ve gerçekçi grafikleri ile oyun severlere eşsiz bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, dünyayı tehdit eden dev yılanları öldürmek için çeşitli görevler üstlenmek ve kayıp objeleri bularak yılanları durdurabilecek makineleri çalıştırmaktır. Yılanları öldürebilecek makinelerin eksik parçalarını bulmak için mücadele etmeli ve gizli nesneleri bulmalısınız. Tüm bunları yapmak için geçmişe yolculuk edecek ve macera dolu anlar geçireceksiniz. Geçmişe yaptığınız yolculuklarda farklı mekanlarda dolaşacak ve kayıp objeleri bulacaksınız. Sürükleyici özelliği ve macera dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda ipucu toplayabileceğiniz onlarca zorlu bulmaca ve eşleştirme bölümü yer almaktadır. Bu oyunlarda başarılı olarak ipuçlarına ulaşabilir ve gizli nesnelerin izini daha kolay sürebilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz 1000 Doors - Hidden Object, geniş oyuncu kitlesine sahip kaliteli bir oyundur.