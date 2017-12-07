112 Acil Yardım Butonu, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın ücretsiz sunduğu acil durum uygulaması. 112’yi doğrudan aramaktan farkı; bulunduğunuz yeri belirtmek zorunda olmamanız ve acil sağlık bilgilerinizin 112 sistemine gönderilmesi.

Sizin veya yakınınızın yaşadığı veya çevrenizde rastladığınız acil durum olayında 112’yi aramak ilk yapacağınız şey ancak tamamen yabancısı olduğunuz bir yerde konumu bildirmek biraz sıkıntı olabilir. Bu durumda 112 Acil Yardım Butonu uygulamasını açıyorsunuz ve konum simgesine dokunarak konumuzu bulmasını sağlıyorsunuz. Acil durum butonuna dokunduğunuzda 112 aranıyor ve konumunuz sisteme gönderiliyor.

T.C. kimlik numarası ve e-Nabız için oluşturulan şifreyle girişi zorunlu kılan acil durum uygulamasının çok pratik olduğunu söylenemez. Zira; günümüzde birçok Android telefonda ve akıllı saatlerde kilitli ekranda SOS çağrısı yapma, otomatik acil durum mesajı gönderme özelliği mevcut. O anda kilidi açıp uygulamayı bulup butona dokunmaktansa telefonların ve saatlerin acil durum işlevini kullanmak daha mantıklı.