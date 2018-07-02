1655F, boş zamanlarınızı değerlendirmek için tercih edebileceğiniz harika bir mobil macera oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Eşsiz bir deneyim yaşayabileceğiniz oyunda yeraltı yaratıklarıyla amansız mücadelelere girişiyorsunuz.

Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz yepyeni bir macera oyunu olan 1655F, karanlık atmosferi ve zorlu bölümleriyle karşımıza çıkıyor. Karanlık zindanlarda geçen oyunda yeraltı canavarlarıyla mücadele ediyor ve onları ortadan kaldırarak katları birer birer temizlemeye çalışıyorsunuz. Retro tarz grafikleri ve atmosferiyle de dikkat çeken oyunda savaşı kazanmak için büyülere de başvurabiliyorsunuz. Ordunuzu da güçlendirebileceğiniz oyunda yüksek puanlara ulaşıp arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Eşsiz eğlenceli seviyelere sahip olan 1655F sizleri bekliyor.

1655F oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.