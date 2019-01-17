Mobil klasik oyunlar arasında yer alan 2 Minutes in Space ücretsiz olarak oynanıyor.

Orta dereceli grafik açılarına sahip olan ve mobil platformda oldukça geniş bir kitleye hitap ediyor. Ücretsiz olarak indirilip oynanabilen yapımda uçağımız ile evrenin derinliklerine iniyor ve birbirinden önemli savaşlara katılıyoruz. 12 farklı uzay aracının yer aldığı mobil klasik oyununda 3 farklı oyun modu yer alıyor. Oyuncular bu modlarda diledikleri gibi oyun oynama fırsatı elde ediyorlar. Farklı yeteneklere ve silahlara sahip olan yapımda oyuncular sürükleyici bir atmosfer ile karşılaşıyorlar.

Ses ve görsel efektler ile desteklenen yapım tüm dünyada kısa sürede 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya başlanmıştı. Günümüzde kitlesini artırmaya devam eden yapım, sadece Google Play üzerinden ücretsiz olarak indirilip oynanabiliyor.

İyi oyunlar dileriz.