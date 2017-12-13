30 Day Fitness Challenge (30 Günlük Zorlu Fitness Görevi), kısa sürede sağlıklı kilo vermek isteyenler için hazırlanmış egzersiz uygulaması.

Android telefonunuza ücretsiz indirip kullanabileceğiniz fitness uygulamasında evde rahatlıkla yapabileceğiniz, vücudun tüm bölgelerini çalıştıran etkili egzersiz hareketleri bulunuyor. Kendinizi program çıkartıp ilerlemenizi görebiliyorsunuz.

Mobil platformda en çok indirilen fitness uygulamalarından 30 Günlük Zorlu Fitness Görevi, spor salonuna gitmeye vakit ayıramayan kişilere yönelik hazırlanmış. Profesyonel fitness koçu tarafından geliştirilen uygulamada kilo vermenize, formda kalmanıza yardımcı birçok egzersiz hareketi mevcut. Vücudun tamamını veya belli bir bölgesini çalıştıran hareketler animasyonlu olarak gösteriliyor. Hangi egzersizden başlayacağınız size kalmış. Başlangıç tarihini ayarlayıp programınızı uygulamaya başlıyor, grafiksel olarak egzersizle geçen/geçmeyen günlerinizi, ne kadar gelişim kaydettiğinizi, program bitişine kalan süreyi görebiliyorsunuz. Ayrıca kilo takibi yapıp tablo üzerinden gidişatınızı görebiliyorsunuz. Bu arada egzersizleri tamamladıkça motive edici rozetler kazanıyorsunuz.