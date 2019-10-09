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4Story - Age of Heroes 1.12 (Android)
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4Story - Age of Heroes

1.12
Android
4Story - Age of Heroes
ÜCRETSİZ
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Ömer Dursun
Ömer Dursun -

Askerlerini topla ve savaşa hazırlan.

Age of Heroes'de tanrıların gücünden daha büyük güç elde etme zorunluluğun bulunuyor. Tek yapmanız gereken tanrılarınızı özgürleştirmek. Krallık içerisinden onlarca paralı asker topla ve onları zafere götür!

Travia Kıtasında yaşanan bu RPG oyununda İber Pirholen klanlarının evini keşfedeceksin. Zaman içinde kaybolan bir maceraya atılın. Paralı askerlerden biri ol ve gücünü kanıtla. Gerçek zamanlı birbirinden farklı becerilerinizi kullanarak en iyi atışınızı yapın.

Gerçek zamanlı geliştirmeye bağlı olarak günlük şekilde lonca yağmalayabilirsiniz. Bu şekilde kendi bölgeni kazanabilir ve sıralamada rakiplerinin üstüne çıkabilirsin.

 