4x4 Safari: Evolution

Afrika'da geçen bir Safari macerasında en büyük tehlikelere hazır mısınız?. 4x4 Arazi Aracı, Motosiklet, At veya yürüyerek onlarca farklı vahşi hayvanı keşfet ve avla.

Gergedan, Fil, Aslan, Zebra, Zürafa, Dişi Aslan, Bufalo, Flamingo, Lemur, Arı, Timsah, Piranha ve daha pek çok Safari hayvanını içerisinde barındıran oyunda amansız bir maceraya dahil olacaksınız. Farklı durumlarda hayvanları avlayın, bir kamp ateşi kurun ve korkutucu karanlıkta heyecan verici anlara tanık olun.

Ekipmanlarınızı ve av malzemelerini geliştirin, avınızı bulmak için harita veya radarınızı kullanın aynı zamanda hayvan izleyici cihazınızı kullanarak, onların seslerini taklit ederek hayvanları yanınıza çağırın.