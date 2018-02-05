6 Pack Abs in 30 Days, 30 gün gibi oldukça kısa sürede baklava karın kasına sahip olmak isteyenler için harika bir karın kası egzersizi uygulaması. Evde veya dışarıda dilediğiniz yerde herhangi bir ekipmana ihtiyaç duymadan yapabileceğiniz egzersizler içeriyor. Türkçe dil desteğiyle geliyor ve hareketler animasyonlu, görüntülü olarak sunuluyor.

30 Günde Baklava Karın Kası, Android platformunda dikkat çeken egzersiz uygulamaları arasında. Zayıf, fit bir vücuda sahipseniz etkisini daha hızlı görebileceğiniz süper karın kası egzersizleri içeriyor. Göbek eritmek, sert karın kaslarına veya baklava dilimi karın kaslarına sahip olmak istiyor ve de bunu spor salonlarına gitmeden, evinizde rahatça yapmanın yolunu arıyorsanız 30 günde şekilli karın kaslarına sahip olma sözü veren bu uygulamayı denemenizi öneririm. İster spora yeni başlamış biri olun isterseniz de profesyonel olarak ilgilenen biri olun… Mutlaka kendinize göre egzersizler bulacaksınız.

6 Pack Abs in 30 Days Özellikleri: