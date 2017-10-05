9 Lives: A Tap Cats RPG

9 Live: A Tap Cats RPG, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Benzersiz bir oyun kurgusuna sahip olan oyunda zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir oyun olarak karşımıza çıkan 9 Live: A Tap Cats RPG, renkli kedileri kontrol ettiğiniz oyunda amansız mücadelelere dahil olabiliyorsunuz. 9 canlı kedilerin başrolde olduğu oyunda işiniz de bir hayli zor. Farklı askeri birimlerin yer aldığı oyunda geniş bir dünyada oyun deneyimi yaşıyorsunuz. Zalim kedilerin üstesinden gelmek için dikkatli davranmalı ve iyi taktikler geliştirmelisiniz. Kontrol ettiğiniz karakteri de geliştirebileceğiniz oyunda gerçek zamanlı mücadeleler gerçekleşiyor. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz 9 Live: A Tap Cats RPG'yi sakın kaçırmayın.

9 Live: A Tap Cats RPG oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.