Mobil cihazınızda helikopter sürme deneyimi yaşamak ister misiniz?

Eğer cevabınız ‘evet’ ise sizlere güzel bir haberimiz var. Mobil platformda oynaması ücretli olarak yayınlanan ve bir o kadar da gerçekçi bir deneyim sunan Absolute RC Heli Simulator ile hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Android, iOS ve Windowsphone işletim sistemine sahip olan mobil cihazlarda oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Absolute RC Heli Simulator bünyesinde yer alan birbirinden güzel helikopterleri oyunculara ücretsiz olarak sunuyor.

Oyuncular yapım içerisinde gerçekçi bir helikopter sürme simülasyonu ile karşılaşırken oldukça basit kontroller de onları bekleyen özellikler arasında yer alıyor.

Mobil platformda spor oyunları arasında gösterilen ve daha çok simülasyon oyununa benzeyen yapım da gerçekçi bir helikopter kullanma fırsatı elde edeceğiz.