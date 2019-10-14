Mobil oyunculara sayısız oyun sunan Haiku Games şu sıralar Adventure Escape: Murder Inn ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Mobil macera oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak hem Android hem de iOS platformunda yayınlanan başarılı oyunda bir cinayeti çözmeye çalışacak ve adaletin yerini bulmasına yardımcı olacağız.

Birbirinden farklı karakterlerin yer aldığı yapımda oyuncular hayatını kaybeden bir arkadaşın cinayetini çözmeye çalışacaklar.

Kış temalı bir atmosferde köşk içerisinde hayatını kaydeden bir kolej öğrencisinin cinayetini araştıracağımız yapımda her türlü ipucunu birleştirecek ve cinayeti aydınlatmak için ter dökecğeiz.

Güzel grafiklerin ve kış temasının sahip olduğu yapımda oyuncular ürkütücü bir kayak merkezini de keşfetme fırsatı bulacaklar. Unutulmaz karakterler eşliğinde benzersiz bulmacaları da çözeceğimiz oyunda gerilim dolu dakikalar yaşayacağız.