Android oyunlar arasında macera kategorisinde yer alan Adventure Llama, mobil platformda oynayabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Çizgi filmi andıran grafikleri ve görüntü efektleri ile oldukça dikkat çeken bu oyunda, birbirinden zor birçok bölüm yer almaktadır. Onlarca farklı bölümde birbirinden zorlu görevler sizleri bekliyor. Kuzu, inek, at, keçi ve birçok farklı hayvan figürleri eşliğinde parkurlarda ilerleyerek verilen görevleri yerine getirmelisiniz. Bulmaca şeklindeki parkurlarda delice koşarak puanlar toplayabilir ve tuzaklardan kurtularak bir sonraki seviyenin kilidini açabilirsiniz. Ayrıca biriktirdiğiniz puanlarla farklı kostümlere de ulaşabilirsiniz.

Kapalı parkurlarda ahşap blokları iteleyerek ödüller toplayabilir ve zıplayarak engelleri aşabilirsiniz. Ayrıca uçan balonlar yardımı ile zorlu parkurlarda ilerleyebilirsiniz. Taş bloklarla kaplı bölümleri stratejik planlar ve taktikler geliştirerek geçebilirsiniz. Farklı hayvan karakterleriyle maceraya doyacağınız bu oyun ile eşsiz bir deneyime sahip olabilirsiniz.

On binlerce oyuncu tarafından tutkuyla oynan Adventure Llama, tamamen ücretsiz bir şekilde ulaşabileceğiniz muazzam bir macera oyunudur. Siz de bu oyun ile macera dolu dakikalar geçirebilir ve stres atabilirsiniz.