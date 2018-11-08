Mobil platformda helikopterler kullanarak düşman birliklerini yok edecek ve bize verilen görevleri yerine getirmeye çalışacağız. Çeşitli seviyelerin yer aldığı oyunda birbirinden farklı görevleri yerine getirmeye çalışacak ve düşmanları yok etmek için yeteneklerimizi sergileyeceğiz.

Oyunculara gerçekçi bir his verecek olan Air Force Lords, mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alıyor. Tamamen ücretsiz olarak oynanabilen mobil simülasyon oyunu Superfun Studio tarafından geliştirildi ve yayınlandı. 500 binden fazla oyuncu tarafından oynanan mobil yapımda oyuncular birbirinden farklı benzersiz helikopterler kullanacak, düşman birlikleri arasına bombalar atabilecek ve farklı seviyeler ile tanışacaklar.

Oldukça sağlam grafiklere sahip olan oyunda benzersiz savaşçı yükseltme sistemi de yer alacak. Oyuncular kullandıkları helikopterleri geliştirerek daha etkili bir hale getirebilecekler. 50 farklı seviye ile oyuncular kolaydan zora doğru görevler yapacaklar. Farklı oyun modlarına da sahip olan yapım 4.7 gibi bir inceleme skor puanına sahip.

Dileyen oyuncular Google Play üzerinden Air Force Lords’u ücretsiz olarak indirebilir ve oyunun tadını çıkarabilirler.

İyi eğlenceler dileriz.