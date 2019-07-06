Bulunduğunuz bölgenin hava kirliliğini merak ediyorsanız, AirVisual uygulamasını deneyebilirsiniz.
AirVisual uygulamasını kullanarak, Android cihazlarınızdan dünya çapında binlerce şehir için hava durumu ve hava kirliliği verilerini görebilirsiniz.
80’den fazla ülkede 10 bini aşkın şehir için anlık hava durumu ve hava kirliliği verilerini sizlere sunan AirVisual uygulamasında, 7 günlük tahminleri alarak planlamalarınızı buna göre yapabilirsiniz. Havayı kirleten kirleticiler hakkında ayrıntılı rakamlar sunan ve sağlığınız için önemli tavsiyeler sunan AirVisual uygulamasında, özellikle astım ve diğer solunum hastalıkları olanlar için faydalı bilgiler de bulunuyor.
Sıcaklık, nem, mevcut şartlar ve hava tahmin gibi bilgiler sunan AirVisual uygulamasında, son 24 saat için kısa vadeli hava kirliliği oranlarını görebiliyorsunuz. Havayı kirleten en önemli kirleticilerin gerçek zamanlı konsantrasyonlarını da sizlere sunan AirVisual uygulamasının reklamsız olarak sunulduğunu da belirtelim.