AirVisual uygulamasını kullanarak, Android cihazlarınızdan dünya çapında binlerce şehir için hava durumu ve hava kirliliği verilerini görebilirsiniz.

80’den fazla ülkede 10 bini aşkın şehir için anlık hava durumu ve hava kirliliği verileri ni sizlere sunan AirVisual uygulamasında, 7 günlük tahminleri alarak planlamalarınızı buna göre yapabilirsiniz. Havayı kirleten kirleticiler hakkında ayrıntılı rakamlar sunan ve sağlığınız için önemli tavsiyeler sunan AirVisual uygulamasında, özellikle astım ve diğer solunum hastalıkları olanlar için faydalı bilgiler de bulunuyor.