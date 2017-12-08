Android işletim sistemli tablet ve akıllı telefonlarda oynanabilen Alia Bhatt: Star Life mobil oyunu, ünlü Hint oyuncu Alia Bhatt rehberliğinde sıfırdan başlayıp şöhret basamaklarını hızla çıkacağınız bir macera oyunudur.

Alia Bhatt: Star Life oyunu, aslında mobil oyun dünyasında çok da aşina olunmayan bir tarza sahip. Daha çok diyaloglarla ilerlenen oyunda şanslı bir genç olarak renkli hayatlara yelken açacaksınız. Şanslısınız çünkü en iyi arkadaşınız Hindistan’ın en ünlü oyuncularından biri olan Alia Bhatt.

Alia Bhatt sizi kanatlarının altına alacak ve birer birer tırmandığınız şöhret basamaklarını size kolaylaştıracak. Bhatt’ın rehberliğinde daha az hata yapacak ve tam bir süperstar gibi davranacaksınız. Ünlü bir Bollywood yıldızı olduktan sonra sizin için yeni bir meydan okuma başlıyor olacak. Zira artık göz önünde olacaksınız ve ayağınızı kaydırmaya çalışacak çok kişi olacak. Bunun için iyi bir ekip kurmalı ve profesyonellerle çalışmalısınız. Moda danışmanlarınız sizi etkinliklere hazırlarken basın sözcüleriniz de medyaya doğru demeçler vermenizi sağlayacak. Bu arada Alia Bhatt da size olan desteğini sürdürecek. Skandallardan uzak duran ve ünlü bir yıldız olarak yaşamanın tadını çıkarın. Keyifle oynayacağınız Alia Bhatt: Star Life mobil oyununu Google Play Sore’dan ücretsiz indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.