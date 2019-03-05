Alita: Battle Angel - The Game, Alita: Savaş Meleği filminin resmi mobil oyunu. Robert Rodriguez’in yönettiği fantastik - bilim kurgu filmi Alita: Savaş Meleği’nin mobil platforma uyarlanan oyunu, MMORPG türünü sevenlere hitap ediyor. Karakterler, silahlar, yerler, atmosfer olduğu gibi filmden oyuna geçirilmiş.

Yüksek tempolu cyberpunk tarzı bir mobil MMORPG oyunu olan Alita: Battle Angel, gökyüzündeki gölgenin altında kalmış son efsane şehir Iron City’de geçiyor. Kendinizi Iron City’nin dolambaçlı sokaklarında kaybolmuş halde buluyorsunuz. Cyborg Hugo ve arkadaşlarını toplayarak Fabrika’nın güç düşkünü kuvvetlerini durdurmaya çalışıyorsunuz. Avcı savaşçılar, Iron City’nin polisi ve ödül avcılarını savaşta size yardımcı olmaları için tutabiliyorsunuz. Cyborg yükseltmeleriyle karakterinizi (Alita) geliştirebiliyorsunuz. Silah, ekipman, sibernetik yükseltmelerle karakterinizin görünümünü özelleştirebiliyorsunuz. Bu arada oyunun hikayesi filmdekiyle aynı, yenilikçi oyun sahneleri içeren hikayenin yanında PvE ve PvP oyun modları var.

Filmin Konusu:

Alita (Rosa Salazar), kim olduğunu veya nereden geldiğini bilmediği bir halde, tanımadığı bir gelecekte uyanır. Şefkatli bir doktor olan Ido (Christoph Waltz) onu yanına alır ve cyborg görüntüsünün altında olağanüstü bir geçmişe sahip genç bir kadının kalbi ve ruhu olduğunu fark eder. Alita, yeni hayatına alışmaya çalışırken, Doktor Ido da onu gizemli geçmişinden korumaya çalışır. Yeni arkadaşı Hugo (Keean Johnson) ise Alita’nın geçmişini hatırlaması için, anılarını tetiklemesine yardımcı olmak ister. Bu sırada şehri yöneten tehlikeli ve yozlaşmış güçler Alita’nın peşine düşer. Eşi benzeri görülmemiş dövüş yeteneklerine sahip olduğunu fark eden Alita, geçmişine dair bir ipucu elde eder. Tehlikeli insanlarla karşı karşıya olan Alita, arkadaşlarının, ailesinin ve dünyasının kurtarılmasında kilit rol oynayacaktır.