Onlarca farklı hayvandan oluşan büyük bir çiftliği yöneterek hayvanlarınıza farklı kıyafetler giydirebileceğiniz ve çeşitli aksesuarlar takabileceğiniz Alpaca World HD, mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan eğlenceli bir oyundur.

Renkli ve canlı grafikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, birbirinden farklı onlarca alpaka devesine bakarak ihtiyaçlarını gidermek ve onları farklı kıyafetlerle süsleyerek puan toplamaktır. Alpaka develerini dilediğiniz şekilde boyayabilir ve istediğiniz aksesuarlarla donatabilirsiniz. Onları eğiterek uysallaştırabilir ve görevleri tamamlayarak seviye atlayabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve eğlenceli bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca farklı renge ve boyuta sahip alpaka devesi bulunmaktadır. Develerinize giydirebileceğiniz yüzlerce renkli kıyafet ve aksesuar yer almaktadır. Alpaka develerinden oluşan dev bir çiftlik kurarak develerinizi eğitmeli ve onları farklı renklere boyayarak rengarenk hayvanlardan oluşan güzel bir çiftlik oluşturmalısınız.

Android ve İOS işletim sistemlerini içeren tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz Alpaca World HD, 100 binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan ve ücretsiz olarak sunulan kaliteli bir oyundur.