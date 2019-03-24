Android ve İOS sürümleri ile farklı platformlarda oyun severlerle buluşan ve binlerce oyuncunun vazgeçilmezi olan Amaranthine Voyage: Legacy of the Guardians, gizli nesnelerle dolu bir ülkede size verilen görevleri tamamlayıp yardıma ihtiyacı olan insanlara el uzatarak sorunlarını giderebileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Etkileyici grafik tasarımı ve keyif verici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, gizemli mekanlarda dolaşarak kayıp eşyaların yerlerini bulmak ve ipuçları toplayarak size verilen görevleri tamamlamaktır. Oyunda, yaşlı bir adamın anlattığı büyülü yaratıklardan oluşan bir masalın gerçeğe dönüşmesini konu alınmıştır. Kendinizi bambaşka bir dünyada bulabileceğiniz ve gizemli insanlarla karşılaşabileceğiniz sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Bölümlerde ipucu toplamak için farklı eşleştirme oyunları oynayabilir ve çeşitli bulmacalar çözebilirsiniz. Ayrıca mini strateji oyunları oynayarak da ipuçlarına ulaşabilir ve gizli nesnelere ulaşabilirsiniz. Böylece seviye atlayarak farklı mekanlarda gezinebilirsiniz.

Mobil oyunlar arasında klasik kategoride yer alan ve geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken Amaranthine Voyage: Legacy of the Guardians, maceraya doyabileceğiniz kaliteli bir oyundur.