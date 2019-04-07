Gizli nesneleri bularak esrarengiz olayları aydınlatabileceğiniz ve ipuçları toplayarak yeni objeler keşfedebileceğiniz Amaranthine Voyage: The Tree of Life, mobil platformda klasik oyunlar arasında yer alan sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve gerçekçi karakterleri ile oyun severlere eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, bir arkeolog olarak göreve başlamak ve efsanevi bir ağacı araştırarak ilginç olayları incelemektir. Farklı bölgelerde yer alan objelere ulaşarak esrarengiz olayları aydınlatmalı ve ipuçları toplamalısınız. Topladığınız ipuçlarından yola çıkarak hayat ağacı denilen bir ağacın yerini bulmalı ve bu ağaçtaki gizemi çözmelisiniz. Bun sayede görevleri tamamlayabilir ve seviye atlayarak sonraki bölümlerin kilidini açabilirsiniz.

Bölümlerde onlarca farklı bulmaca ve eşleştirme oyunlarına rastlayabilirsiniz. Bu oyunları başarıyla tamamlayarak ihtiyacınız olan objelere ulaşabilir ve sır dolu olaylara açıklık getirebilirsiniz. İçinizdeki arkeologu açığa çıkartabileceğiniz ve maceraya doyabileceğiniz eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Android işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Amaranthine Voyage: The Tree of Life, ilginç konusu ile dikkat çeken keyif verici bir oyundur.