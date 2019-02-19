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Amber's Airline 1.8.5112 (Android)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Arcade
  4. Amber's Airline - Android İçin Klasik Oyunudur

Amber's Airline

1.8.5112
Android
Amber's Airline
ÜCRETSİZ
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Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Hostesin görevlerini üstleneceğiz.

Game House imzası ile geliştirilen ve yayınlanan Amber's Airline ile bir hostesi canlandıracağız.

Mobil klasik oyunlar arasında yer alan ve iki farklı mobil platformda ücretsiz olarak yayınlanan Amber's Airline oldukça renkli grafiklere ve içeriklere sahip olarak yayınlandı. 60 farklı seyehat temalı seviyenin yer aldığı oyunda bir uçaktaki hostesi canlandıracak ve müşteriler ile muhattap olacağız. Yolcularımızın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacağımız oyunda onları gidecekleri yere kadar memnun bırakmaya çalışacağız. Dünyayı keşfedeceğimiz oyunda 6 benzersiz konum bizleri bekliyor olacak. Gerçek bir uçuş görevlisi gibi sahneler ile karşılaşacağımız oyunda eğlenceli bir yapı bizleri bekliyor olacak.

İki farklı mobil platformda ücretsiz bir klasik oyun olarak oyunculara sunulan yapımda yolcular ile diyaloglar kuracak ve onların isteklerini yerlerine getirmeye çalışacağız. Google Play’de 4.1 gibi bir inceleme puanı alan yapım 1 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam ediyor.

İyi eğlenceler dileriz.

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