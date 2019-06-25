Angry Birds Explore, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil oyun olarak ön plana çıkıyor.

Eğlenceli ve renkli kuşları bularak zaman geçirebileceğiniz bir oyun olan Angry Birds Explore, eşsiz deneyim yaşamanıza olanak sağlayan bir oyundur. Anrgy Birdsin en yeni oyunu olarak ön plana çıkan Angry Birds Explore oyununda heyecan verici bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Eğlenceli mini oyunları oynayarak zaman geçirebileceğiniz oyunda renkli görseller ve hoş animasyonlar yer alıyor. Arttırılmış gerçeklik oyunu olarak nitelendirebileceğim oyunda gizemli kutuları da açarak çeşitli ödüllerin sahibi olabiliyorsunuz. Kendi adanızı geliştirerek eşsiz bir deneyim yaşayabileceğiniz Angry Birds Explore oyununu sakın kaçırmayın.

Angry Birds Explore oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.