Angry Birds Legends (Android), Rovio’nun Kızgın Kuşlar’ı savaşçı olarak karşımıza çıkaran yeni Angry Birds oyunu. Sadece Google Play Android değil, mobilde en çok indirilip oynanan seri oyunlardan Angry Birds’ün (Kızgın Kuşlar) yenisi sıra tabanlı rpg türünü severlere hitap ediyor. Her zamanki gibi başta Red olmak üzere hafızalara kazınan kuşlar domuzcuklarla mücadele veriyor. Bu sefer arenada karşı karşıya geliyorlar. Karakter yönetimini kartlar üzerinden sağlayan Angry Birds Legends, seriye yeni soluk kazandıran bambaşka bir yapım. Yine grafikler muhteşem!

Angry Birds (Kızgın Kuşlar) ve domuz düşmanlarının ülkesi hiçbir zaman barışçıl bir yer olmadı. Efsanevi acı kan davaları nesiller boyu devam ederken insanlar mücadelelerine katılmaktan mutluydu. Bununla birlikte yumurta çalan ejderhalar ve gizemli karanlık güçler dünyalarını kaosa sürüklerken çok geç olmadan bir araya gelmek ve tehdidi savuşturmak tüm grupların en güçlü kahramanlarına kalmıştır. Kötü güçleri alt etmek için her ırktan durdurulamaz bi kahramanlar ekibi toplamak size kalmıştır. Angry Birds karakterlerinden oluşan dev bir kadro ve yeni yüzler toplayın. Hazineler kazanarak ekibinizin gücüne güç katın. Kahramanlarınızı geliştirin. Başarı yeniden sağlayıp gezegeni kurtarmak sizin topladığınız kahramanlarınızın elinde!

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