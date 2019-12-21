Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz ve bağımlısı olacağınız Animal Hot Springs, sevimli hayvanlar için sıcak su kaplıcaları inşa ederek her türlü hizmeti vereceğiniz ve hayvanları memnun ederek para kazanacağınız eğlenceli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafikler ve ses efektleri ile donatılmış bu oyunda amaç, birbirinden sevimli yüzlerce hayvanın keyifle banyo yapabileceği çeşitli havuzlar inşa etmek ve dev bir kaplıca tesisi kurarak hayvanların her türlü bakım işlemlerini yapmaktır. Hayvanların konaklama ve eğlenme gibi çeşitli temel ihtiyaçlarını gidermeli ve seviye atlayarak tesisi büyütmelisiniz.

Bu sayede daha fazla hayvana hizmet verebilir ve kazancınızı artırabilirsiniz. Tavuk, horoz, tavşan, köpek, kedi, sincap, ayı, aslan ve daha onlarca hayvanı kaplıca tesisinizde misafir edebilir ve masaj, sıpa, sauna gibi birçok alanda hizmet verebilirsiniz.

Klasik oyunlar arasında kendisine yer bulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen Animal Hot Springs, sıkılmadan oynayacağınız sürükleyici bir oyun olarak dikkat çekiyor.