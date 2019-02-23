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Animal Jam 34.0.18 (Android)
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  5. Animal Jam - Android İçin Rol Oyunudur

Animal Jam

34.0.18
Android
Animal Jam
ÜCRETSİZ
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Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Seçtiğimiz hayvanı yönlendireceğiz.

WildWorks tarafından geliştirilen ve mobil rol yapma oyunları arasında yer alan Animal Jam ile eğlenceli bir dünyaya dahil olacağız. 2017’de Google Play ödüllerinin sahibi olan yapım iki farklı mobil platformda tamamen ücretsiz olarak oyunculara sunuldu.

 En sevdiğimiz hayvanı seçerek oyun içeriisnde yönlendireceğimiz yapımda 3D eğlence dünyasına dahil olacağız. 3D grafik açıları ile seçtiğimiz hayvanı yönlendireceğimiz yapımda onları kişiselleştirebilecek ve görünümleri üzerinde değişiklikler yapabileceğiz.

Oyuncular seçtikleri hayvana çeşitli aksesuarlar giydirebilecek ve onları farklı bir yapıya kavuşturabilecekler. Geniş ve zengin haritası oyun içerisinde tatmin edici bir yapıya sahip olan yapım ücretiz olarak oynanıyor.

Google Play’de 4.6 gibi bir inceleme puanı alan yapım, 5 milyondan fazla kez indirilmeyi başardı. 10 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan yapım, dünyanın dört bir yanından oyunculara sahip.

İyi oyunlar dileriz.

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