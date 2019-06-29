Kare bloklardan oluşan onlarca farklı hayvanı kontrol edebileceğiniz ve hayvanları arabaların arasında fırlatarak çiftliğe ulaştırabileceğiniz Animal Rescue 3D, 1 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan ve ücretsiz olarak hizmete sunulan eğlenceli bir oyundur.

Rengarenk 3 boyutlu grafiklere ve keyif verici ses efektlerine sahip olan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, art arda dizilmiş birkaç farklı hayvanı kontrol ederek arabaların arasından hızla geçirmek ve hedef noktasına ulaştırmaktır. Yoğun trafiğin bulunduğu kalabalık araba gruplarından oluşan caddelerde ilerleyerek hayvanların kontrolünü sağlamalı ve uygun bir anı bulunca karşı tarafa fırlatmalısınız. Caddelerden geçtikçe bazı bölgelerde gruba yeni karakterler eklenmektedir. Git gide kalabalıklaşan hayvan kolonisi ile birlikte zorlu yollardan geçerek çiftliğe ulaşmalı ve görevleri tamamlayarak sonraki bölümlerin kilidini açmalısınız. Sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz stres giderici bir oyun sizleri bekliyor.

Android ve İOS işletim sistemlerini içeren tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve farklı bir deneyim edinebileceğiniz Animal Rescue 3D, macera dolu kaliteli bir oyundur.