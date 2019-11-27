Hem Android, hem de İOS sürümleri sayesinde iki farklı platformdan oyun severlere hizmet veren ve ücretsiz olarak sunulan Animal Village Rescue, dev bir çiftlikte birbirinden sevimli hayvanları beşleyerek onların bütün bakımını üstleneceğiniz ve bir dizi görev üstlenerek macera dolu anlar geçireceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Renkli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyunculara benzersiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, hayalinizdeki çiftliği inşa ederek onlarca farklı hayvanı beslemek ve sayısız meyve ağacının bakımını yapmaktır. Çiftliğinizdeki yaratıklar ve ağaçlar çok fazla bakım gerektirmektedir. Hayvanlarınızı beslemek için onlara özel yemekler pişirmeli ve sevdikleri meyvelerden toplamalısınız. Onlar için evler inşa etmeli ve huzurlu bir şekilde yaşamalarını sağlamalısınız. Etrafı temiz tutarak manzarayı güzelleştirmeli ve görevleri tamamlayarak seviye atlamalısınız. Sürükleyici özelliği ve sevimli hayvan figürleri sayesinde sıkılmadan oynayacağınız eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Mobil platformda klasik oyunlar arasında bulunan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından benimsenen Animal Village Rescue, bağımlısı olacağınız kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.