Mobil rol oyunları arasında yer alan ve oldukça renkli içeriklerden oluşan Animasters: Match3 PvP & RPG ücretsiz olarak oynanmaya devam ediliyor.

İki farklı mobil platformda oyuncuların beğenisine sunulan yapımda gerçek zamanlı olarak düşmanlar ile karşı karşıya geleceğiz. Dünyanın dört bir yanındaki oyuncuları karşı karşıya getirecek olan yapımda oyuncular fantastik bir deneyim yaşayacaklar. Kart toplama oyunu olarak karşımıza çıkan Animasters: Match3 PvP & RPG ile oyuncular birbirinden farklı karakterleri temsil eden kartları toplayacak, birleştirecek ve rakiplerini yenebilmek için kullanabilecekler.

70’in üzerinde savaşçının yer aldığı mobil rol oyununda benzersiz görevler de bizleri bekliyor olacak. Oyuncular gerçek zamanlı PvP savaşları ie mücadele edecek ve seviyelerini artırarak oyun içerisinde liderlik tablosuna adlarını yazdırmaya çalışacaklar.

İyi oyunlar dileriz.