Ankara Şehir Hastanesi uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan hastane randevusu alabileceğiniz gibi ulaşım bilgilerini de öğrenebiliyorsunuz.

Türkiyenin en büyük hastanelerinden biri olma özelliği taşıyan Ankara Şehir Hastanesinin resmi uygulaması, ihtiyaç duyabileceğiniz birçok faydalı özellik sunuyor. Hastane içinde gideceğiniz yerlere kimseye sormadan yönlendirme alabileceğiniz Ankara Şehir Hastanesi uygulamasında, cihazınızın konum özelliğini açmanız yeterli oluyor. Adım adım görsel yönlendirme sunan uygulamada, engelliler için de ayrıca rota oluşturuluyor.

Bulunduğunuz konumdan hastaneye de yol tarifi alabileceğiniz Ankara Şehir Hastanesi uygulamasında, randevu alabilmeniz de kolay hale geliyor. Tedaviniz sonrasında size en yakın eczaneleri bularak listeleyen Ankara Şehir Hastanesi uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri