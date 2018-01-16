AO Tennis (Australian Open Game), her yıl Ocak ayında düzenlenen Avustralya Açık turnuvasının resmi mobil oyunu. 2018 Avustralya Açık turnuvasına kayıtlı tüm oyuncuların yer aldığı tenis oyunu, grafik kalitesi ve oyuncu animasyonları dışında kolay oynanabilirliğiyle öne çıkıyor.

Dört dünya Grand Slam tenis turnuvasından ilki olan Avustralya Açık’ın (Australian Open) resmi oyunu AO Tennis adıyla indirilmeye açılmış. Android telefonunuza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz tenis oyununda turnuvaya katılmak dışında en iyi tenis oyuncularıyla hızlı maç da yapabiliyorsunuz. Tavsiyem; gerçek maça çıkmadan önce training bölümünde antrenman yapmanız.

Basit ve sezgisel kontrolleriyle telefonda da tablette de keyifli oynanış sunan tenis oyununu oynamanızı isterim.