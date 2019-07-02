Aquaparkta yarışacağınız bu basit oyunda aquapark'ta karakterinizi kaydırın, en iyi yüzücü olun. Karakterini suya düşürmeden diğerlerini yenebilir misin? Hadi bunun için bu eğlenceli oyunu hemen indirin.

Su kaydırağının sonuna gelene kadar yarış içerisinde birinciliğinizi sürdürün. Yarış sırasında diğer oyunculara çarpın ve bu renkli ve güneşli su kaydırağı oyununu oynarken eğlenin. aquapark.io oynamaya başladığınızda ve ilerlemeye devam ederken gerçekten bağımlılık yaratan ve zorlu bir oyun haline gelecek. Çılgın atlayışlar yap ve rakiplerine meydan oku.

Birinci oyuncu olmak için Aquaparkın sonuna gidin! Bu neşeli ve renkli su kaydırağı oyun oynarken eğlenin. Su Parkı yarışında diğerlerini zorla ve rütbe atla. En iyi skoru arkadaşlarınla paylaş ve onları yenmeyi dene!